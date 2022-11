MUNDIAL DE QATAR 2022: Guía del mundial, análisis del GRUPO C

Alejandro Gómez, director de AS México, analiza el ‘americano’ Grupo C de Qatar 2022. Principalmente, por la Argentina de Leo Messi en lo que parece ser su último Mundial, al menos en plenitud, y al que llega como líder de una selección aspirante a todo. Pero Argentina no tendrá un camino de rosas hacia los octavos. Con ella estará la Polonia del omnipresente Robert Lewandowski. El delantero del Barça, una de las estrellas internacionales pese a su veteranía, siempre es garantía de goles y de liderar a su selección, que tiene otros nombres de peso como Milik o Zielinski. Ojo también con México. Los aztecas, con su apuesta por un fútbol creativo, cuentan con un talentoso centro del campo. El rival más asequible debería ser Arabia Saudí, si bien es un grupo acostumbrado a presionar e intentar aprovechar las pocas opciones que tengan.