Nacho Vidal responde a las acusaciones de homicidio y explica qué pasó

Abad acudió a Vidal porque había visto un vídeo en YouTube en el que hablaba de esta “medicina”. “Vino con pasteles para tomar después de la paella. No había nada detrás, ningún comercio de nada, ninguna venta de nada”, ha asegurado el actor porno.

“Hay un vídeo (grabado con el teléfono de José Luis) que dicen que es una prueba y lo entregué yo a la familia. Podría haberlo borrado, pero no lo hice. Por varias razones: el vídeo describe lo que digo en mi declaración”, ha comentado el autor de cine para adultos.

El actor ha contado que después de fumar la droga del sapo, Abad se desplomó y lo cogió del suelo junto con otra persona: “Automáticamente, él entra en una parada y se queda en catarsis, no respira. Creo que pasaron unos 15 segundos. Repito, está grabado. Cuando veo que él no está respirando, lo atiendo. Es mentira que no lo socorrí”.

El actor ha mantenido que hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar a Abad y que lo llegó a recuperar durante unos momentos. Vidal ha señalado que su compañero “volvió a la vida” y “empezó a revolverse en el suelo”: “Por eso dicen que yo no le atendí”.

En ese momento, según el propio Vidal, Abad estaba inmerso en el “viaje”: “Esa es la experiencia. Es lo que le pasa al 100% de las personas que toman esa ‘medicina’”.

Vidal usó una campana para traerlo de vuelta y en ese instante se dio cuenta de que algo pasaba: “De repente, la espalda hizo puff y se quedó quieta. Entonces le dije a mi prima que dejara de grabar y llamara a una ambulancia. Le cogí, di la vuelta a José Luis y empecé a hacerle el 30-2 (boca a boca) de una manera histérica, porque eso no era normal”.

El actor porno ha afirmado que no cobró nada por el rito, que no es chamán y que la causa de la muerte de Abad está todavía en secreto de sumario. Vidal ha explicado que “desde el minuto cero” ha colaborado con la Policía en todo.