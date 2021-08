"No veía, pensé que mi ojo se había caído": el codazo que obliga a un nadador a dejar Tokio

“En mi última vuelta recibí un codazo y pensé que había perdido el ojo. Incluso perdí las gafas. Siempre tuve la esperanza de que si me ocurría eso podría seguir, pero ni tan siquiera pude recuperar las gafas. No veía, pensé que mi ojo se había caído al agua. Me acerqué a los socorristas y les dije: ‘Mi ojo, mi ojo. ¿Está bien’ No me daban una después clara y entonces decidí salir del agua”, reveló el deportista, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo y se ha viralizado, como ejemplo de la dureza de la competición de alto nivel.

Pese al susto inicial, el británico confirmó que está en perfecto estado: “Estoy bien. Solo me tuvieron que coser cuando llegué a la Villa Olímpica porque sangraba por todas partes”, añadió. Pandoe, además, ha querido compartir varias imágenes en sus redes sociales mostrando el resultado de su ojo dañado. Su salud está bien; otra cosa es el ánimo.