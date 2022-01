Nadal contesta a la acusación de Shapovalov con una lección magistral de clase

Mas no solo eso. El deportista canadiense ha llegado a tachar a los jueces arbitrales de “corruptos”. Una declaración de la que se ha retractado, en parte, momentos después de que la polémica saltase a titulares. “Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión”, ha explicado. No obstante, se ha mantenido en sus trece. “Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final”,

La respuesta de Nadal

Por su parte, Nadal ha explicado que sufrió un golpe de calor durante el tercer set del partido y ha replicado a su adversario. “Pienso que se equivoca. Es lógico que después de un partido así uno tenga sus frustraciones”, ha reflexionado el español.

“Le tengo mucho cariño y tiene un gran talento para ganar varios Grand Slam. No voy a entrar en ninguna polémica con él”, ha explicado en alusión a las palabras del canadiense que comentó que no sólo juega contra Nadal sino contra el juez árbitro también.