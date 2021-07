Naim Darrechi responde a Irene Montero y pide "un puto comité de 'influencers'"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, manifestó en Twitter que iba a poner en manos de la Fiscalía estas declaraciones: “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”.

El lunes, después del revuelo, el influencer pidió perdón y señaló que, a veces, no se da cuenta de la responsabilidad que tiene y reconoció que su comentario estaba “fuera de lugar”: “Esto es una locura que he dicho yo y que ojalá no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado, ¿vale? Perdón. Mi culpa, y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Ha sido mi cagada. Lo siento”.