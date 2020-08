Negacióxido de cloro

Ten cuidado con tu enfermedad mental y la automedicación.

Ni la hidroxicloroquina de Trump y Bolsonaro o el dióxido de cloro, increíblemente llamado “Suplemento Mineral Milagroso”, te salvarán de la estupidez.

No hay ningún estudio o resultado científico concluyente sobre la eficacia de la hidroxicloroquina ante la covid-19. Que estos dos personajes la consuman para mí ya es suficiente razón para no tomarla. Sentido común, diría.

El caso del dióxido de cloro es aún más claro. Es el eterno fraude del brebaje sanador multiusos. Creo que Coca-Cola empezó así. Jamás curó a nadie pero… ¡qué rica está con el cubata!

¿Se fiaría usted de un medicamento que llevara en su nombre la palabra “milagroso”? ¿De verdad?

Ciertamente, lo sería si curara el coronavirus, tal como dice hacer con el asma, la malaria, el autismo y el cáncer. Si fuese así sería incuestionable, indiscutible, irrefutable e imparable. Los pacientes curados serían la prueba. ¿Dónde están los salvados del coronavirus, cáncer o autismo por el SMM? No existen. Algo más que sentido común, diría ahora.

El negacionismo exhibido por la derecha no me sorprende. Me preocupa la transversalidad social que está consiguiendo. Y aún me sigue asombrando la estupidez humana.