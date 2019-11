Las elecciones de Reino Unido no son sólo cosa de dos. El conservador Boris Johnson y el laborista Jeremy Corbyn son los que encabezan, por ese orden, las encuestas de cara a los comicios del 12 de diciembre, pero hay una tercera opción que empuja con fuerza: la del Partido Liberal Demócrata que lidera Jo Swinson.

Su baza está clara: no al Brexit, sí a Europa. Con ese caballo de batalla los libdems han superado una profunda crisis interna, han recuperado prestigio y están conquistando adhesiones en votantes ya muy cansados de las mentiras y bravuconadas del primer ministro y de los bandazos y falta de concreción del líder de la oposición. Y van a por todas, aunque las encuestas enfríen sus ánimos. ”¿Cómo es eso de que sólo dos personas pueden ser premier? ¡Miradme!”, grita Swinson en sus mítines.

A sus 39 años (Glasgow, 1980), esta licenciada en Gestión de Empresas por la London School of Economics, madre de dos hijos y militante en su formación desde los 17 años, ha revolucionado el mapa político de su país. El pasado julio comenzó a liderar a los naranja con más del 50% de los votos de su correligionarios (120.000 militantes). No es una recién llegada: se estrenó como diputada en 2005, con 25 años se convirtió en la baby of the House, las más joven de los Comunes, sabe lo que es dejarse el cargo por un puñado de votos contra los escoceses y recuperarlo luego a puro tesón.

La primera mujer que ocupa este puesto en la formación centrista recoge un partido que arrastra años de travesía del desierto, porque las coaliciones suelen costarle caras al partido pequeño y más si la alianza es un verdadero fiasco: los liberales pactaron (2010-2015) con el toryDavid Cameron -el señor que convocó el refrendo para salir de la Unión Europea y que luego dio la espantada- y su viceprimer ministro fue el carismático Nick Clegg, un tipo bastante querido y admirado, pero la legislatura fue tan mala que su formación lo acabó pagando. De los 57 escaños que llegaron a alcanzar (hay 650 en la Cámara de los Comunes) se han quedado ahora con 20, que en realidad son 12 de puro voto y el resto, cosa de los tránsfugas del último periodo de sesiones.

“Nos quedamos”

Swinson tiene el reto de recuperar los votos y la credibilidad, la necesitad de existir en un entorno donde el bipartidismo aún pesa más que en otras naciones europeas. Ya en las elecciones europeas, los liberal demócratas se convirtieron en la segunda fuerza, por detrás del Partido del Brexit de Nigel Farage, y ahora toca consolidarse justo con un mensaje diferenciador, sin medias tintas: “si me votas, te garantizo que nos quedamos en Europa”.

Por ejemplo, le han dado la vuelta al argumento de Johnson del dinero que podrían tener para sanidad si salen de la UE -que se demostró una mentira de campaña- para hablar de un “bono de permanencia”, o sea, todo lo que podrá seguir haciendo Reino Unido con los 50.000 millones de libras que no tendrán que no tendrán que pagar de sanción si siguen dentro.