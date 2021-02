No con AstraZeneca: gente que rechaza la vacuna de Oxford por su menor eficacia

Amós García Rojas , presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), considera que posturas como las de Laura del Río no son “ni lógicas ni razonables”. “No hay vacunas de primera y segunda división”, explica a El HuffPost. “Estamos hablando de un producto farmacológico, no de yogures o de marcas de yogur, donde compras según el sabor. No, no, y no”, insiste el vacunólogo.

“La campaña de vacunación no es una competencia entre vacunas. Vacunas que tienen características distintas y que van dirigidas a población distinta no pueden competir”, recalcó la secretaria de Estado, que apeló a la “responsabilidad individual” para “ser partícipes y parte de la solución” a la pandemia. “Hay un objetivo claro y compartido por todos, que es conseguir que estemos todos vacunados lo antes posible”, enfatizó Calzón. “Conforme haya dosis disponibles, no se pueden quedar vacunas sin administrar. Es un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad”, dijo.

A la farmacéutica Laura del Río no es el tema de la edad lo que le preocupa; su miedo ahora —aparte de un contagio— es quedarse sin recibir una vacuna, o tener que esperar a su turno por edad —previsiblemente más allá de verano—, si se niega a ponerse la de AstraZeneca.

“Hablé con el Colegio de Farmacéuticos y les propuse no vacunarme, pero no me aseguran que me vayan a vacunar más adelante”, dice. “No me dan garantías de que me vayan a vacunar en un periodo relativamente corto de tiempo. Por más que lo he intentado, no me dan otra opción”, se resigna.

La alternativa gallega, una fórmula que no convence

Quizás para evitar estos recelos, la Xunta de Galicia ha presentado esta semana una propuesta de ley para hacer obligatoria la vacunación, algo que a los expertos tampoco les acaba de gustar.

“El ordenamiento jurídico ampara que la vacuna sea obligatoria, ya que estaría justificado por el interés colectivo, pero, desde luego, no es la mejor fórmula”, sostiene Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona.

“Convencer, con información y datos claros, es siempre mejor que obligar. Además estamos en un momento en el que no hay un rechazo general”, recuerda Lecuona, teniendo en cuenta que más del 80% de los españoles está dispuesto a vacunarse contra el covid, según los últimos datos del CIS.