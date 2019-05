No, Fran Rivera, no hables en mi nombre.

Por eso me molesta (e incluso indigna) que una persona como el torero Fran Rivera, al que en principio nada me une, hable por mí. Me ofende, incluso, que me meta en un mismo saco lleno de excrementos al pensar que, si él tiene un determinado comportamiento, yo, como hombre, sólo puedo mimetizarlo.

En los últimos años, sobre todo con la intensificación en el uso de redes sociales, se ha producido una tendencia absurda sustentada en que una persona se erija en representante no sólo de toda una comunidad autónoma —ahí están los independentistas hablando en nombre de todos los catalanes cuando ni siquiera en sus torticeras consultas les da para para ‘hablar’ por el 50% de los ciudadanos de su comunidad—, sino de todo un género. Da igual si se es hombre o mujer: son mayoría las mujeres que utilizan frases como “a nosotras, las mujeres, no nos gusta que…”, del mismo modo que un solo hombre no muestra el más mínimo rubor en ondear en solitario la bandera del sexo masculino sentenciando qué nos gusta o disgusta, qué nos ofende o amarga, qué defendemos o cómo nos sentimos.

Rivera, convertido ahora en contertulio con supuesto entendimiento para opinar de todo (así estamos como estamos) ha reflexionado, si es que puede desprestigiarse hasta ese punto este verbo, sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual en la que ella era una de las protagonistas.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, ha dicho ufano aunque modulando los gestos para expresar su máxima indignación.

Aparte del cacao mental del torero —no es ser hombre grabar un vídeo así, pero sí lo es distribuirlo— su argumento no puede sostenerse en modo alguno. Yo, como hombre (en fin, como persona), no distribuiría jamás un vídeo de estas características: es que ni siquiera se me pasaría por la cabeza. De hecho, he abandonado no pocos grupos de whatsapp en los que se han compartido contenidos por los que me haya sentido ofendido, todos a años luz de algo tan repugnante como el de este caso. Y les aseguro que mi vara de medir no es demasiado rigurosa.