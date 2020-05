No hay responsabilidad social sin bienestar animal

La industria avícola ha convertido al pollo en una mera materia prima cuya vida se rige por dos condicionantes: el hacinamiento y el engorde . Con respecto al primero, la legislación vigente permite densidades de animales tan altas que hace que cuenten con menos espacio incluso que si estuviesen en una jaula. Hay tantos animales en las naves en las que viven que les es imposible andar, correr o desarrollar cualquiera de sus comportamientos naturales. Además, los pollos criados para carne han sido seleccionados genéticamente para crecer lo más rápido posible en el menor tiempo. Como consecuencia de esa selección genética, sus cuerpos crecen de forma desproporcionada y sus patas muchas veces no pueden aguantar su propio peso. Esta inmovilidad favorece su engorde. Es así como sus propios cuerpos acaban convirtiéndose en sus jaulas .

No hay duda de que los consumidores tienen su parte de responsabilidad en esta problemática, pero son las empresas las que tiene el deber de dar pasos alineados con los deseos de la ciudadanía y no basarse únicamente en lo establecido por ley. Pese a la opacidad de la industria avícola española, la sociedad es cada vez más consciente y está mejor informada de lo que conlleva hacinar y engordar a tantos millones de pollos, tal y como refleja una reciente encuesta de Eurogroup for Animals. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que el bienestar animal pasa de ser tendencia a ser un cambio de paradigma del que las empresas comienzan a querer formar parte. Por eso, son cada vez más las que se adhieren al European Chicken Commitment, comprometiéndose a trabajar por un mundo más sostenible para todos.

En los años venideros prosperarán aquellas empresas con visión, alineadas con las tendencias y los deseos de los consumidores. Las que decidan quedarse quietas mientras el mundo avanza se estarán deslizando irremediablemente hacia el pasado.