"No lo voy a permitir": el cabreo de Rivera en en 'Espejo Público' tras lo que desveló sobre él Revilla a Pablo Motos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado su estupefacción, en pleno directo en el programa Espejo Público -de Antena 3-, tras las críticas vertidas contra él este lunes -en el programa de Pablo Motos El Hormiguero- por el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla.

Durante su intervención, Revilla aseguró que Rivera y él tienen muchos amigos en común que “no se explican lo que está haciendo”, en referencia a su rechazo frontal a la investidura del socialista Pedro Sánchez.

Además, Revilla criticó abiertamente que Rivera no responde a sus llamadas: “Tenemos muchos amigos que no se explican lo que está haciendo. Y además, no me coge el teléfono”, protestó.

En este punto, la cara de Rivera ya era un poema: “Es sorprendente que se nos critique por cumplir con nuestra palabra, por cumplir con lo que le prometimos a nuestros votantes”, ha argumentado el líder de Ciudadanos, quien ha defendido que si alguien le llama para que su formación cambie el sentido de su voto, “por supuesto que no lo voy a permitir”.

Según Rivera, “no se puede criticar la coherencia con nuestros votantes”: “A mí no se me ocurrirá llamar en la vida a un banco, a un sindicato o a esta casa para decirles qué deben hacer, porque soy liberal. Yo cojo el teléfono a todo el mundo pero soy autónomo y libre, a mí no se me compra. He llegado hasta aquí siendo libre, y voy a seguir siéndolo”, ha sentenciado.

En referencia al eurodiputado Javier Nart, quien ha abandonado la Ejecutiva de Ciudadanos por sus discrepancias con Albert Rivera, el líder de la formación naranja ha afirmado que no va a criticar a un excompañero, “pero si alguien se va de un lugar, no te quedas con un sueldo durante cinco años y asesores: ”¿Quedarse un sueldo si das un portazo? No te quedes con el esfuerzo de los votantes”, ha argumentado.

Negociaciones entre PSOE y Podemos

El líder de Ciudadanos ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos se estén “matando en público por repartirse los sillones”, al tiempo que ha acusado a Sánchez de perder el tiempo durante meses en vez de negociar.

En cuanto a un posible adelanto electoral, Rivera ha asegurado que las encuestas “siempre nos dan perdidas electorales”: “Entiendo que muchos ciudadanos estén hartos de ir a votar cada tres días. Pero si todo sigue igual volveremos al bloqueo. Es la voluntad de Sánchez volver a las urnas y yo lo veo como una segunda oportunidad”.

En este punto, Rivera ha manifestado que “el error de Sánchez es ir con el cálculo electoral”: “España debe ponerse en marcha y si el rey le encarga que forme gobierno, que lo forme. Que no lleven a España a la ansiedad. Si el rey me hubiera encargado a mí formar gobierno, yo esa misma noche me habría puesto a negociar con el PP”.