No se sabe quién lo ha escrito pero este cartel visto en un ascensor es una auténtica pasada

“Hola, soy tu ascensor. Bienvenido. Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño”, empieza diciendo el cartel escrito en mayúsculas.

Y prosigue el texto: “No me ensucies, sino luego huelo mal y los demás viajeros se quejan. Si me ensucias, límpiame, por favor. Me gusta mucho estar limpio. No me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen”.