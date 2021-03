No somos todos iguales: la antipolítica

Gabriel Bouys / AFP via Getty

Gabriel Bouys / AFP via Getty El presidente del PP, Pablo Casado.

Se atribuye a Abraham Lincoln, célebre presidente de Estados Unidos que abolió la esclavitud y que fue posteriormente asesinado por un fanático justo después de finalizar la guerra civil que asoló su país el siglo pasado, la siguiente frase: “se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

En los tiempos que vivimos, difíciles tiempos de crisis sanitaria, económica, política y social, podemos decir que estas palabras están de actualidad, habida cuenta de la peligrosa actitud que en nuestro país ha tomado la oposición conservadora al Gobierno de Pedro Sánchez.

Una oposición basada en promover un eterno ruido sobre cualquier tema que se precie, fuere o no cierto, contribuyendo a hacer prácticamente irrespirable el panorama político en España. De sobra es conocido que a la derecha española no le sienta nada bien no tener el poder. Por ello, asistimos a un frecuente ejercicio de irresponsabilidad por parte de la oposición; consistente primero en negar legitimidad al Gobierno y, en segundo lugar, en recurrir a las mentiras y a los bulos para criticar la acción del mismo.

A la ciudadanía hay que enviarle un claro mensaje. No todos somos iguales, no se puede colocar en la misma balanza las conductas de una parte de la clase política y generalizarlas. Es cierto que todos los y las representantes públicos debemos dar ejemplo a la hora de comportarnos en todo sentido, pero es justo resaltar, porque es una realidad irrefutable, que quien ha decidido dar prioridad al derribo del Gobierno antes que facilitar la unidad de acción contra el virus han sido los principales partidos de la oposición de derechas, que incluso han mostrado su peor versión poniendo zancadillas a la llegada de los paquetes de ayuda económica provenientes de Europa a nuestro país, tan necesarios para la tan ansiada recuperación.