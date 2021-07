No tengo una etiqueta para definir mi orientación sexual, pero lo tengo asumido

Casi nunca pronunciaba en voz alta estas etiquetas. Aunque había encontrado un grupo en el que era bienvenida cualquier identidad y orientación sexual, también me daba la impresión de que debía estar completamente segura de mi etiqueta antes de anunciarla. Me preocupaba que si no la declaraba con suficiente rotundidad, no me dejarían adjudicármela, pero temía no coincidir suficientemente con ninguna etiqueta como para considerarla mía. Harriet Williamson, que es pansexual, escribió en openDemocracy que no se unió a ninguna comunidad LGTBI en la universidad porque temía que no la consideraran “suficientemente gay”.