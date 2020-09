Es el cole, no el foco de la pandemia: cómo gestionar la vuelta a clase de los niños

No ha sido sólo por las decenas dudas (y escasas aclaraciones) sobre los planes de Comunidades Autónomas y Gobierno para la vuelta al cole, también se ha apuntado a los niños como foco de contagio y eso no les facilita la vuelta a clase. “Ante un posible contagio en la familia, o entre amigos, el niño sí que puede sentir culpa, o pensar que ha tenido algo que ver al respecto”, explica la psicóloga infantil Silvia Cámara Barrio, del centro Mente a Mente. “Hay que tener en cuenta que sus sistema de razonamiento también está en proceso de maduración, y no es igual que el de los adultos. Su interpretación de la información que les rodea puede que no sea la misma que la nuestra”, añade.