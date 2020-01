Noemí Galera reprende a un concursante de 'OT 2020': "No ha ocurrido nunca ni voy a permitir que vuelva a ocurrir"

“Donde no voy a pasar es verte en ese estado. Yo llegué a mi casa vi eso y digo me vuelvo otra vez. Es que es una amenaza. No ha ocurrido nunca ni voy a permitir que vuelva a ocurrir”, ha dicho de forma rotunda.

“Frases como ‘como se me cruce el cable arde Troya’ es la primera y la última vez que la quiero ir aquí. Lo siento mucho, pero no te lo puedo permitir”, ha señalado Galera.

Jesús: Si hay alguien que respeta a cualquier colectivo del mundo entero soy yo. Yo soy el primero que me pongo un disfraz de mujer Noemí: Bueno ponerse un disfraz no es respetar a un colectivo Diseselo mi niñe #OTDirecto24E pic.twitter.com/BYHcJg2sII

“A mí no se me va a cruzar el cable en ningún momento. Quizá esta semana me veo raro porque vengo a aprender y a disfrutar y ya empiezo a ver cosas que se salen de lo que percibía que era este programa. Hay muchas veces que debatimos cualquier cosa y ya es una locura. Respecto a lo de los disfraces para nada era yo soy el primero que me pongo una falda y me disfrazo de mujer”, ha dicho el concursante.

Jesús ha defendido que estaba componiendo una canción para su madre y que los gritos de sus compañeros pintándose la cara le hicieron perder la inspiración. Además, el triunfito, al igual que Eli, le ha echado la culpa de todo a su compañera Ariadna.

“Me disfrazo de lo que sea. Ese comentario era a Rafa como amistad. Era como de coña, si hay alguien que respeta a cualquier colectivo del mundo entero soy yo”, ha dicho de sí mismo Jesús.

“Yo me siento agredida porque para mí no es el espíritu de este programa”, ha señalado Galera.