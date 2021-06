La vida sin mascarilla: esto es lo que tienes que saber sobre la nueva normativa

Ya se sabía que la mascarilla dejaría de ser obligatoria en la calle, pero no habían trascendido las condiciones. Como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir del próximo 26 de junio se permitirá a los ciudadanos no llevar el cubreboca en exteriores. Eso sí, será obligatorio llevar uno encima cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre no convivientes.

La propuesta que ha lanzado el Ministerio se basa en un informe de la Ponencia de Alertas y está dando cuenta de ella esta tarde la titular de Sanidad, Carolina Darias, en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Así, España se unirá a países como Francia o Grecia, donde también han dicho adiós a las mascarillas en la calle.

La eliminación de la mascarilla requiere cambiar la ley 2/2021, de 29 de marzo, sobre medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la covid-19, que regula su uso obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los transportes.