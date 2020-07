Nos construimos gracias y a pesar de nuestra familia

-VICTOR- via Getty Images

Lo bueno de hablar de familia es que puedes incluir a las personas que te criaron, a las que te dieron alimento en forma de papilla y de caricias, o a las que has encontrado en tu camino y te han ayudado en el trabajo, en las rupturas y en las mudanzas.

Una buena familia tiene tanto amor para darnos y tanto poder destructivo sobre nosotros que sin ella no sabríamos vivir.

Y si no tienes muy claro este último punto, vamos a hablar del miedo. Ese gran miedo que hay en tu familia: miedo al qué dirán, miedo a la ruina, miedo a la enfermedad, miedo al miedo…

Mejor dicho, tu vida se ha condicionado a la existencia de ese miedo. Porque si no intuyeras que hay algo que no está bien en tu vida no habrías llegado a estas líneas.