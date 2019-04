"Nos toca follar por deseo y votar con ilusión": la aplaudida reflexión de Bob Pop en 'Late Motiv' para animar al voto

“Creo que los votantes de izquierdas cuando llegan las elecciones son como yo cuando era pequeño y ligaba con señores por buena educación e iba a bares nocturnos de señores”, ha empezado diciendo. “Metía a esos señores que no me iban a defraudar porque me daba un poco lo mismo. Eso es como el voto de izquierdas y el voto útil”, ha continuado con el símil.

“Es como cuando nos quedábamos atrás con tus amigos mirando en esos bares criticando a esos señores diciendo ’hay que ver qué poco caso nos hacen todos”, ha enfatizado. “Ya está bien”.

“Este domingo nosotros elegir y dejar de ser a los que nos eligen y que eligen por nosotros. Ahora nos toca elegir, no decir: ’No voy a elegir porque tengo miedo de hacerme ilusiones”, ha señalado.

Para concluir su alegato, ha resaltado una de las frases más aplaudidas de la noche: “Nos toca follar por deseo y votar con ilusión”.