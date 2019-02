Bob Pop lo ha vuelto a hacer. El colaborador del programa de Andreu Buenafuente, Late Motiv (Movistar +), ha ironizado de nuevo sobre la actualidad política, esta vez de una forma muy apocalíptica. "Para ser ministro o ministra, lo primero que te piden es que no reveles lo que se cuenta en el Consejo de Ministros", empieza diciendo, antes de reflexionar sobre la situación política comparándola con el despotismo ilustrado. "Esto es todo para el pueblo, con los votos del pueblo, pero contra él", detalla el colaborador, que rectifica diciendo que "no todos los políticos son malos".

"Todo el que se acerca al poder conoce EL SECRETO y eso es lo más importante", indica Bob Pop que confiesa que ese secreto es que "vamos a morir todos". "Los poderosos ya están acumulando todo el dinero para comprarse islas, ejércitos de robots, para irse a vivir a estaciones espaciales...", añade.

"Lo que nos están diciendo los políticos es que el Estado de Bienestar y el reparto de la riqueza no valen para nada, que hace falta mucho dinero para cultivar kiwis y no morirte y para construir una estación espacial", detalla. El colaborador continúa ironizando diciendo que solo votaría al partido que "le hiciese pasar el mejor trago" hasta que llegue el fin y que si hiciese falta se inmolaría por el patrimonio y la cultura de la humanidad. Eso sí, con una condición que no gustaría nada al presentador de Todo es mentira (Cuatro).

"Dejen de publicar ya libros de Risto Mejide, yo me puedo inmolar para proteger el legado de la humanidad, pero esa clase de legado no", bromea. "La política está para tenernos un poquito cuidados hasta que salte todo por los aires y nos vayamos a la mierda", concluye el colaborador.