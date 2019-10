Nota sobre una disputa global: ¿se puede criticar a Greta Thunberg?

Tarde o temprano, toda causa tiene por obligación condensarse en la estabilidad de un símbolo más o menos reconocible si quiere perpetuarse y mantener un espacio en el imaginario social: ya sea en una imagen o en una persona, los objetivos e ilusiones de un determinado grupo (por muy heterogéneo que sea) han de converger en una forma concreta para dar solidez e inmediatez a una reivindicación perseguida. Este es el papel que el activismo ecológico le ha dado a Greta Thunberg. En ella se ven reflejadas especialmente las nuevas generaciones, atemorizadas a veces hasta el llanto por las condiciones climáticas del planeta, así como políticos entusiastas y toda clase de actores sociales e institucionales. Desde luego, el cambio climático es un hecho constatable e incontestable, y toda preocupación por revertir, o al menos reconducir la situación, ha de ser animada y apoyada para no descarrilar ominosamente hacia el vacío. Ahora bien, que Greta Thunberg defienda una causa de alcance global ¿nos impide criticar los aspectos paradójicos de su conducta, una conducta tutelada sin duda (quizá fuese más correcto decir controlada) por terceras personas?

Para dar respuesta a la pregunta planteada en el título debemos contemplar únicamente como punto de partida la siguiente condición: si todos tenemos derecho a criticar a los gobiernos elegidos libremente por el pueblo, así como a sus representantes, ¿por qué no íbamos a tener derecho a criticar también a una persona que no ha sido elegida por nadie en una causa que es de todos y nos afecta a todos? Esta pregunta habrían de hacérsela todos aquellos y aquellas que escriben negando la posibilidad de mostrarse crítico ante las formas y el contenido discursivo de Greta Thunberg: a estas personas habría que hacerles notar que señalar las incongruencias de un comportamiento y contextualizarlo no implica atacar personalmente a nadie, pues una cosa es despreciar a las personas por motivos arbitrarios (edad, sexo, color de piel, religión, origen, riqueza, etc.) y otra bien distinta, y sin duda constructiva, es enfrentarse a la vacuidad de los discursos y formas, aunque provengan de una niña, que se nos intentan presentar, poco menos, que como beatíficos.