Nuestros privilegios matan

Dan Kitwood via Getty Images

El asesinato no es un hecho puntual: los negros tienen tres veces más posibilidades de ser asesinados por un policía que los blancos en el país. Para muchos policías de Estados Unidos un blanco que corre por la calle hace running y un negro huye. El simple hecho de que tu piel sea más oscura te da más papeletas para que te culpen de un delito, para recibir una paliza o para acabar muerto.

8 minutos y 46 segundos bastaron al policía Derek Chauvin para asfixiarle. 8 minutos y 46 minutos que, además de haber propiciado las protestas de personas negras más masivas desde el asesinato de Martin Luther King en EEUU, demuestran que no se puede mirar hacia otro lado ante las injusticias. Que los blancos que vivimos en Occidente debemos ser conscientes y revisarnos los privilegios. Porque matan. Teniendo en cuenta que también resulta difícil deshacerse de ellos de un día para otro, podemos utilizarlos para señalar este tipo de injusticias y dar voz a los que no la tienen.

Como mujer blanca, no puedo hablar de lo que significa sufrir el racismo en mis propias carnes. Pero sí sobre el deber de revisarnos los privilegios. Unos privilegios que matan y que tienen su base en relaciones de poder: blanco-negro, hombre-mujer, padres-hijos, directivos-trabajadores… Los blancos, en los sistemas occidentales, hemos nacido con un paquete de ventajas bajo el brazo que las personas racializadas no tienen. Esto no sólo pasa en Estados Unidos: aunque la población negra en España supone menos de un 3%, también nuestros compatriotas latinoamericanos, árabes o gitanos han denunciado el racismo en muchas ocasiones. También el institucional. Estados Unidos está al otro lado del charco y queda lejos, pero el racismo puede estar en tu casa, en tu bloque, en tu barrio, en tu ciudad. O en tu propia cabeza.