Nueva normalidad, viejos vicios

Noventa y nueve días después volvemos a la normalidad. España ha superado la pandemia, pero no podemos bajar la guardia. El enemigo, el dichoso virus, aguarda agazapado y depende de nuestra responsabilidad individual y colectiva evitar potenciales rebrotes. De esta vivencia hemos extraído conclusiones y experiencias que nos servirán de referencia para posteriores episodios si es que suceden, esperemos que no. También dejamos atrás momentos extremadamente dolorosos, con más de 28.000 fallecidos, y nos queda la satisfacción de sobreponernos a la mayor crisis sanitaria en un siglo gracias a la respuesta extraordinaria de una sociedad española madura y comprometida. No regresamos exactamente como antes. Nuestro modus vivendi será distinto y distante: tenemos que convivir con nuevas normas y a metro y medio de distancia hasta que la ciencia descubra la vacuna y el tratamiento que derrote definitivamente al covid.

El fin del estado de alarma supone la recuperación del funcionamiento ordinario de nuestras vidas y de nuestro sistema institucional. Administración central y autonomías funcionarán de acuerdo al marco jurídico y al reparto de competencias del que nos hemos dotado a lo largo de más de cuatro décadas de democracia. Una de las lecciones que nos lega esta crisis es, sin duda, la necesidad de dotarnos de más mecanismos de colaboración, de avanzar hacia un modelo más cooperativo y de consenso. El diálogo y el entendimiento entre los distintos niveles de la administración y los agentes sociales han representado instrumentos indispensables para encarar estos momentos tan difíciles sin dejar a nadie atrás. Ésa ha sido la gran diferencia con la gestión de la crisis anterior: se ha colocado a las personas en el centro de la acción política. De este periodo de confinamiento, por ejemplo, salimos con el Ingreso Mínimo Vital, una conquista que refuerza nuestro Estado del bienestar y ayudará a reducir la desigualdad.