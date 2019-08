Nuevas "liturgias"

Sí, “liturgias” entrecomillas, por obra y gracia del dios Casado y de su profeta en la tierra, Isabel Díaz-Ayuso. Ahora que amenazan con regalarnos una bajada de impuestos, y que están entusiasmados con su idea de convertir Madrid en reserva espiritual de España, me viene a la cabeza algo que leí hace tiempo y que sería mucho más lógico que ese impreciso café para todos que anuncian.

El sistema a que me refiero funcionó durante siglos, aunque fue cayendo en desuso. En la Grecia clásica existía lo que se llamaba la “liturgia”, que nada tiene que ver con oficios religiosos, y que podría traducirse como “servicio público”. Los “liturgos”, siempre hombres ricos y poderosos, estaban obligados por ley a financiar una obra pública, a cooperar con la construcción de naves para una guerra o a pagar la música o el teatro en un festival público. No podían decir que no, aunque tenían la posibilidad de denunciar a otro rico que tuviera más patrimonio y que no hubiera sido designado como pagador. Entre ellos se entendían, aunque también encontraban las fórmulas para escaquearse, que supongo que tendrían, como ahora, una legión de abogados y expertos para sacarlos del apuro.

Y entonces aparecieron los “evergetas”, los notables, que, para granjearse el favor de sus vecinos, para sentirse importantes, respetables y ganar prestigio, donaban a su ciudad grandes obras públicas. Su generosidad les otorgaba más autoridad y hacía que la gente se pusiera a su servicio. Lo fundamental era obtener la sumisión de los otros. El evergetismo era una mera cuestión de imagen, porque los poderosos del momento eran los gobernantes.