Nuria Fergó, sobre la fama de OT: "Me fui al psicólogo de cabeza"

JORGE PINTADO La cantante Nuria Fergó.

“Tú le dices a la gente ‘Nuria Fergó’, y a la gente le sale una sonrisa, la gente me quiere mucho.” Han pasado veinte años desde que Operación Triunfo se estrenara en TVE y la malagueña Nuria Fergó sigue siendo una de las artistas más queridas de la primera edición. Ella lo sabe y reconoce que es “super bonito para un artista”.

Desde que salió de la academia de OT, Fergó no ha dejado de trabajar y después de más de una década sin lanzar un álbum de estudio la cantante se prepara para compartir su nuevo trabajo en 2022, aunque el primer single llegará ya a finales de noviembre. Todavía no puede revelar muchos detalles sobre el proyecto, pero en una entrevista con El HuffPost en la antesala del aniversario de OT, la artista tiene ganas de que se vea “ese cambio a mejor” que le ha regalado la madurez.

Publicidad

La cantante quiere dejar atrás la imagen de “niña buena, elegante, la que quieres como nuera” en la que algunos intentaron encasillarla cuando se dio a conocer y demostrar que ella también ha evolucionado.

En noviembre lanzas el primer single de tu nuevo disco, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cómo has afrontado este proyecto?

Publicidad

Estoy en plan top secret, no puedo decir nada. (Risas) Voy a sacar el primer single del trabajo en noviembre y el álbum se publicará en 2022. Te puedo decir con el corazón en la mano que es mi trabajo más especial e importante de mi carrera, de verdad. Para mí, creo que este disco es una joya. Para el que le guste la música y disfrutar de la música de verdad, esto es un buen regalo para tener en casa. Por el momento en el que me encuentro, la nueva etapa que estoy viviendo... Tengo ahora 42 años y he tomado las riendas de muchas cosas, he tomado muchas decisiones, he salido de mi zona de confort. Estoy asumiendo todo el proyecto, por eso es el más especial e importante.

Han pasado 20 años desde que empezó Operación Triunfo, ¿qué queda musical y personalmente hablando de aquella Nuria?

Publicidad

Lo que sigue intacto y no he perdido nunca, y eso ha sido el motor de todo, es la ilusión, la ilusión por las cosas. Creo que nunca me ha faltado el trabajo porque nunca he tenido miedo a no tenerlo. Los miedos te bloquean, y yo siempre he pensado que iba a tener trabajo y que no me iba a faltar y sinceramente no me ha faltado nunca. Llevo 20 años trabajando en la música, aún sin estar en el mercado porque hace 12 años que no saco disco. Sí he sacado singles, pero igual cada 4 años, etapas largas...

¿Con un ritmo menos trepidante?

Publicidad

Claro, no estoy como quien dice en el candelero, en la palestra como todos los artistas. Pero al haber salido del programa y tener esa popularidad, soy tan conocida que la gente nunca se olvida, no se ha olvidado de mí. Por mi trabajo y con las redes he intentado mantenerme para que el que me seguía en un principio me siga ahora. Y la ilusión, mi manera de ser y los valores que tenía en un principio los sigo manteniendo. Ahora que he cambiado, que soy otra persona y que he evolucionado a nivel de madurez, efectivamente.

Todo cambio aquí, todo empezó aquí ❤️ https://t.co/yOHtSkAm22 — Nuria Fergó (@NURIA_FERGO) March 15, 2021

Hablabas de que mucha gente te conocía, ¿cómo viviste en un primer momento esa fama tan repentina?

Me costó mucho adaptarme a la nueva vida, sobre todo perder el anonimato, eso fue lo que más me chocó. Porque sí es verdad que yo quería darme a conocer y ser artista, pero no aspiraba a ser famosa y conocida. Yo quería trabajar en la música, grabar un disco y que la gente me conociera, pero claro, no a ese nivel. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Con 22 años, salgo del pueblo, me meto en una academia y cuando salgo no puedo salir ni a comprar el pan. Entonces me fui al psicólogo de cabeza, tenía que gestionar eso. La psicóloga me dijo: ‘Nuria, el éxito en un artista está unido a la fama, no lo puedes separar.’ Yo le ponía el ejemplo de un médico, ‘¿Por qué un especialista bueno puede ser el mejor en su trabajo y luego sale de la consulta y no le conoce nadie? ¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo? Subir a un escenario, transformarme, darlo todo, pero luego…‘. Yo no entendía y te puedo asegurar que me costó bastante y que a partir del segundo año empecé a disfrutar un poquito más. Era consciente, yo pensaba ‘Esto es un boom y esto tiene que bajar’ y yo necesitaba hacer mi trabajo bien y disfrutarlo. Me lo tomé muy en serio porque no quería que fuera solamente un boom, quería vivir de la música, por eso creo que tomé la decisiones correctas, porque cuando salimos del programa teníamos muchas ofertas de trabajo de muchas cosas, nos querían para todo y yo renuncié a cosas. Me querían de presentadora, para hacer musicales… y dije que no. Yo quería afianzar mi carrera como cantante, tenía 22 años. En ese momento yo decía ‘quiero televisión, televisión’ porque es verdad que la televisión te hacía estar en casa de la gente y que te viera más la gente. Me ha salido muy bien todo porque a día de hoy puedo decirte que he trabajado como actriz, que he trabajado en un musical, que hecho publicidad, he hecho de todo, he hecho monólogos... y hasta una TV movie. Y todo a su tiempo, como ha ido surgiendo y como ha fluido.

“Cuando salimos del programa teníamos muchas ofertas de trabajo de muchas cosas, nos querían para todo y yo renuncié a cosas.”

¿Qué es lo mejor que te has llevado de esa experiencia visto con perspectiva 20 años después?

Siempre lo digo, lo mejor ha sido a nivel personal, el haber convivido tres meses con 15 compañeros. Hemos hecho una piña, hemos formado una familia ahí dentro, algo tan especial que aunque pasen los años lo recuerdo con mucho cariño porque me enseñaron mucho. Yo tenía 22 años pero no había tenido vida, no había salido de mi pueblo, yo tenía una mentalidad que cuando entré allí, cambió. Vamos, no estaba ni pagao, encima nos pagaron por estar ahí dentro, y era al revés. Y a nivel profesional yo considero que he aprendido más fuera, dentro fue una experiencia bonita, tener esa disciplina, levantarte temprano, yo eso no lo había hecho nunca. Lo recuerdo con muchísimo cariño, vamos que me metía otra vez.

“OT ha sido un formato innovador, hicimos historia.”

Tanto en aquel momento como en la ediciones que vinieron después, surgieron voces críticas que decían que lo que se hacía en Operación triunfo no era música. ¿Crees que el programa ha sido positivo para la industrial musical?

OT ha sido un formato innovador, hicimos historia. Gracias al formato Operación triunfo luego han venido otra serie de programas, pero el hecho de hacer un programa donde coges voces diferentes, les das herramientas para evolucionar, vosotros lo veis y sacar a artistas nuevos y darles la oportunidad de llegar a muchas casas y ser conocidos, yo creo que eso no molesta a nadie. Sí que en un principio molestó a muchos artistas porque parecía que les quitábamos mucho terreno, pero es como con todos los trabajos, hay que adaptarse a las cosas que vienen, igual que nos estamos adaptando a las redes. Se hizo ese programa y salió bien, podía haber salido mal. Era un experimento y salió bien y ha ayudado a unir a muchas familias. Nunca se había sentado a ver la televisión a la misma hora toda la familia junta. Y eso pasó, la gente estaba esperando a los lunes para sentarse todos juntos a ver cómo unos chavales convivían y cómo estudiaban y evolucionaban. Yo lo veo todo positivo.

¿Había cierto elitismo en esas críticas?

Es lo desconocido. Al principio decían, ‘Nos están quitando trabajo’, y seguro que les fastidiaba. Pero nosotros no teníamos culpa de eso. Ahora, que estén en contra del programa porque les estaba quitando el trabajo… Pero en la vida hay que adaptarse a todo lo que viene nuevo. ¿Y ahora qué haces? ¿Estás contra el mundo?

“Al principio decían, ‘Nos están quitando trabajo’, y seguro que les fastidiaba. Pero nosotros no teníamos culpa de eso.”

Después de año y medio de pandemia, ¿hay ganas de volver a los grandes conciertos?

Yo no sé cómo hemos tardado tanto cuando nuestro sector era el más seguro. Nos hemos adaptado a las medidas y no nos han dado tanta libertad como a otras industrias. Hemos podido ir a muchos sitios donde no se ha respetado la distancia porque no se controlaba, sin embargo en los conciertos o en los teatros se podía hacer con distancia, mascarillas, geles, la gente no se podía levantar al baño, se estaba pendiente. Y no nos han dejado abrir antes y poder hacer nuestro trabajo. Nuestro sector ha sido el más perjudicado cuando se podía haber hecho… Yo, gracias a dios, este año he podido hacer más conciertos, con menos aforo y con medidas, pero sin que haya habido ningún problema.

¿Habrá gira con el próximo trabajo en 2022?

¡Se hará! Si este año lo he hecho, ya te digo que el año que viene vamos a salir todos… tonto el último. (Risas) Yo creo que el año que viene la gente no va a dar abasto, no va a saber dónde ir.