La aplaudida respuesta de Nuria Fergó tras censurarle Instagram una foto en topless

No es la primera vez que Fergó responde a quienes se ofenden por publicar fotos suyas ligera de ropa.

En enero de 2019, también en Instagram, compartió una imagen suya en lencería. Algunos respondieron con comentarios negativos, a los que la cantante decidió contestar muy directa y rotunda:

“Ya sabéis que soy cantante, soy actriz, me encanta la publicidad. Si me cogieran para hacer un anuncio de ropa interior, ¿qué pasaría? ¿Saldría en los periódicos? Porque claro, la Fergó es cantante y eso no puede hacerlo. Es surrealista. (...) A los ofendidos y defraudados, decirles que este Instagram es mío, lo gestiono yo y el contenido es personal y profesional y yo decido qué fotos hacerme. No os he pedido vuestra opinión para saber si es correcto o no publicar una foto en ropa interior”.