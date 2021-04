Nuria Roca, 'trending topic' por su respuesta a Tamara Falcó cuando cargó contra AstraZeneca

Tamara Falcó lleva dos días siendo objeto de numerosas críticas en las redes sociales después de que el jueves afirmarse en El Hormiguero que no se quiere poner la vacuna de AstraZeneca porque no la considera lo suficientemente segura.

Ahora, 48 horas después de ese momento, la colaboradora del programa Nuria Roca se ha convertido en trending topic por la respuesta que le dio en ese mismo momento a Tamara Falcó.

“Con ese tipo de decisiones también ponemos en riesgo la vida de otras personas porque sino aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy mala y que se va a morir”, subrayó Nuria Roca.

Justo entonces, Falcó subrayó que ella podría ser “la persona que se muere de un trombo”. Unas palabras que encontraron la cortante réplica de la colaboradora: ″¿Y si sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando”.

Esas palabras han provocado el aplauso casi unánime de los usuarios de Twitter, que celebran que Nuria Roca supiese dar una respuesta ejemplar en un programa de máxima audiencia. De hecho, hay quien va más allá y subraya que, tras el mensaje de Tamara Falcó, debería haber sido el propio programa quien matizase las palabras y no Nuria Roca, a quien muchos reclaman como presentadora de El Hormiguero.

Lo que dijo textualmente Tamara Falcó fue: “No me quiero vacunar con ESA porque quiero que me aseguren que la vacuna que me van a poner es muy segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados”.

“Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad”, añadió.