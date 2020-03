Ocho datos sobre el coronavirus que debes leer cuando sientas ansiedad

Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad para con las demás personas de este mundo. Una de las mejores formas de ser responsables es cuidar los hábitos y la salud de uno mismo. Si hasta ahora no lo has hecho, no hay mejor momento para empezar.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.