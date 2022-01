Ojo si te mandan este vídeo viral sobre los DNI: lo que dicen NO es cierto

El DNI es un documento que todos llevamos (o deberíamos) en la cartera y, quizá precisamente por eso, está rodeado de leyendas urbanas que, por muy extendidas que están, no son verdad.

Entonces, ¿qué quiere decir ese número? Pues realmente ese dígito nada tiene que ver con lo que dice la leyenda.

Es simplemente un dígito de control. Se trata de caracteres OCR (Optical Character Recognition-Reconocimiento Óptico de Caracteres) que, como todos los que les preceden, están destinados a ser leídos por máquinas.

Aquí hay otros bulos sobre el DNI que no son más que eso: bulos:

Si tienes un número bajo es que perteneció a alguien que está muerto.

Puede que esta sea una de las leyendas más difundidas sobre el DNI. Pero es falsa: tu número es personal, intransferible y, ojo, perpetuo. Es más, sería totalmente innecesario que se asignaran las cifras de un fallecido a alguien porque se calcula que todavía hay cerca de 40 millones de números disponibles antes de tener que pasar a los DNI de nueve dígitos.

Los números de la parte posterior indican si tienes antecedentes penales.

Esos caracteres OCR son también protagonistas de otra leyenda urbana: muchos creen que indican si el poseedor del DNI tiene antecedentes penales. Y que si no aparece el signo ‘<’, sino el ‘>’, eso significa que el titular tiene antecedentes penales. Pero no. Esas líneas no tienen otro fin que ser leídas por máquinas.

El número del DNI depende de cada provincia.

Eso no es así necesariamente. En realidad, la Dirección General de Policía asigna a cada comisaría un lote de números y allí los van adjudicando cada vez que emiten un nuevo DNI. Y, de vez en cuando, se pueden reasignar los sobrantes para darles prioridad.