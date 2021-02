Olivia Newton-John se niega a vacunarse contra la covid-19

La actriz de Grease Olivia Newton-John ha contado que no se vacunará contra la covid-19. Así lo ha afirmado en una entrevista en The Herald Sun en la que posa junto a su hija, quien se ha mostrado como una firme defensora de la “medicina natural”.

View this post on Instagram

Lattanzi, fruto del matrimonio de Newton-John con el actor y bailarín Matt Lattanzi, estuvo en rehabilitación en 2017 por su adicción a la cocaína y el alcohol.

“La medicina natural es el partido al que pertenezco. No soy republicana, no soy demócrata. ¿Qué haces cuando no entras en ninguna etiqueta? ¿Cuando eres vegana, cultivas cannabis, defiendes los derechos LGBTQ, eres budista y no estás de acuerdo con las vacunas?”, se ha cuestionado la joven que dirige actualmente una granja de cannabis junto a su pareja.