Omayra Cazorla vuelve a la carga, pero esta vez contra Victoria's Secret

Cazorla se quejó entonces al dueño de Inditex de que no podía ponerse sus pantalones porque tenía “el culo gordo”.

Ahora, un año después de aquel éxito, la humorista ha vuelto a la carga pero esta vez contra la marca de lencería Victoria’s Secret.

“Estoy hundida pero muy venida arriba”, dice Cazorla en un vídeo casero que compartió este viernes en sus redes sociales y que ha generado más de 1.000 comentarios en Facebook.

“Yo antes me consideraba una chica curvy. Y me sentía bien, porque me sentía representada”, cuenta la humorista con muchos aspavientos.

Cazorla continúa increpando a la marca de lencería su elección para vender su línea de ropa de talla grande: ”¿Cómo vas a nombrar a esta mujer modelo plus size? ¿A esta señora que pesa 55 kilos?”.

“Entonces, si ella es curvy, ¿yo qué soy? ¿Rotondi?”, se pregunta.