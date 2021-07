Operación salida: España se lanza a la carretera para salir del túnel de la pandemia

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Tráfico en una salida de Madrid, en una imagen de archivo.

Quizá por eso, Tráfico ha previsto 4,4 millones de desplazamientos solo este fin de semana y 43,3 en todo el mes. Y eso ya es un buen termómetro de normalidad prepandémica, porque el año pasado, por ejemplo, la DGT no hizo previsión alguna respecto a los 91 millones que hubo en 2019.

Probablemente sea uno de los millones de conductores que este viernes se lanzará a la carretera para evadirse y disfrutar de un merecido descanso. No ha elegido un día cualquiera: la Dirección General de Tráfico (DGT) da luz verde a las 15.00 a la primera gran operación salida del verano.

“Hay muchas ganas de viajar y volver a reunirse. Por eso habrá muchos viajes domésticos. No hay que olvidad que en España el 76% de los viajes de larga distancia se hace en coche. El gran argumento es el ahorro y por eso, además, miran a empresas como la nuestra. Especialmente en este momento en que el combustible está más caro. Venimos de meses difíciles económicamente y la gente quiere viajar al mínimo precio. Pero no solo es el precio. Ya notamos el año pasado, en plena pandemia, que la gente prefería viajar en su coche solo con dos o tres personas y reducir el riesgo de contacto que con 40 o 50 en bus o en un tren”, analiza Bannwarth, de BlaBlaCar.

La subida del precio del combustible está llevando a muchos españoles a optar por el coche compartido. Pese a que esta forma de desplazarse no es nueva, BlaBlaCar, por ejemplo, está sumando cada semana cerca de 2.000 nuevos conductores dispuestos a repartir gastos, según cuenta a este diario Florent Bannwarth, director de operaciones de la compañía para España, que ya tiene casi seis millones de usuarios registrados.

El litro de gasolina se cobra a 1,38 euros de media, mientras que el de gasóleo cuesta 1,25 euros. Así, llenar el depósito es entre un 20% y un 21% más caro que hace un año, cuando el proceso de desescalada había concluido y se empezaba a recuperar la movilidad. Pero no solo es más caro que hace un año, también es casi 4,5 euros más caro de media que en 2019 si el coche es gasolina y 2,86 euros más caro si es gasóleo según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea .

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Una mujer echa gasolina en Madrid, en una imagen de archivo.

El organismo que dirige Pere Navarro ha preparado un despliegue importante, de 9.000 agentes de la Guardia Civil, para vigilar las carreteras y avisa de que no dejará pasar ni una: “Además de las medidas de regulación, desplegaremos todos los medios para vigilar el correcto comportamiento de los conductores en carretera y evitar siniestros viales”, explica en una nota de prensa.

¿Y qué hay detrás de esta subida? Aunque hay varios factores que influyen en el precio de los carburantes, expertos citados por El País apuntan al encarecimiento de la materia prima, el petróleo, que representa el 30% del coste de la gasolina. “Aunque no están siempre directamente relacionados, en este momento el precio del crudo tiene mucha importancia en la cotización internacional de los carburantes”, explica en el diario la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

“Venimos de un año difícil, con confinamientos perimetrales que han limitado los desplazamientos. Todos tenemos ganas de salir, de viajar y de disfrutar, pero no podemos estropearlo en la carretera. Arriesgar no vale la pena, no sirven las escusas”, advierte el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ha avisado, en una entrevista en Espejo Público, de un posible aumento de los muertos, entre otras causas, porque muchos conductores, ya vacunados contra el coronavirus, se pueden pensar que son inmunes a todo y baja la precaución.

Lo cierto es que la pandemia ha disparado los niveles de estrés y ansiedad, especialmente entre los jóvenes. Los datos del Consejo General de Farmacéuticos, citados por ABC, reflejan que el uso de analgésicos para el sistema respiratorio y nervioso se incrementó en 2020 de manera significativa, especialmente al inicio de la pandemia. Y algunos expertos ven el cóctel perfecto para el riesgo si a esto se suma una actividad como conducir.

Antonio Cano, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y Estrés, cuenta que “el estrés de la pandemia es generalizado para toda la población”. “Al aumentar el estrés aumentan las emociones negativas como el enfado y eso promueve conductas que generan irritabilidad y conductas verbales de ira e incluso golpes o rotura de objetos. Y claro, sumado a una actividad estresante como es la conducción, pues es habitual que haya tensiones como conductores. Algo que, además, es mayor en hombres, que son más dado a esta conducta antisocial”, zanja.

Y de forma parecida lo ve la propia DGT, aunque Tráfico pone énfasis en la sensación de euforia que puede invadir a los conductores dispuesto a volver a la vida normal: “La vacuna te salva del covid, pero no de un accidente de tráfico”, comenta el subdirector, Jorge Ordaz.

Los gestos que la DGT quiere que tenga al volante

La campaña de Tráfico no deja lugar a dudas. En Interior saben que este es “el verano más esperado”. Por eso, no quiere que te olvides de estos consejos: