El verdadero origen del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

smartboy10 via Getty Images

El Día Internacional de la Mujer no nació de un hecho concreto -por más que alguna fecha coincida con el 8 de marzo-, sino que ha sido el fruto de más de un siglo de movimientos feministas para reclamar una igualdad económica, laboral y social entre hombres y mujeres. Hay que remontarse a finales del siglo XIX y principios del XX para recordar las primeras manifestaciones, la primera lucha de las mujeres en la calle.

Así, el 19 de marzo de 1911 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. La fecha fue elegida en conmemoración de la Revolución de 1848 y de la Comuna de París. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, las mujeres exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

El drama que impulsó la lucha

Al parecer, el origen fue una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses. No era esa la única imprudencia en el recinto, ya que las víctimas no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado las puertas de escaleras y de las salidas para evitar robos, supuestamente, lo que también impedía que la plantilla, que era mayoritariamente femenina, se tomara ni un descanso.