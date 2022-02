Ortega Cano protagoniza el momento más loco de 'Viva La Vida': la cara de Emma García lo dice todo

La cantidad de cosas que me he perdido en pocas horas, me parto con la cara de Ana María Aldón muriendo de vergüenza por cómo el decrépito de su marido se dirige a la tal Marina.

A mi ni me sorprende, de un asesino de animales y personas siempre me espero lo peor #VivaLaVida481https://t.co/zLEKt8fzzt