Ortega Smith: "Explicar ante el Congreso la situación que tenemos en España ya es triunfar"

Europa Press News via Getty Images Javier Ortega Smith, el pasado 19 de octubre, en una entrevista con Europa Press, en Madrid.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado hoy que la moción de censura impulsada por su partido y que mañana comienza a debatirse en el Congreso “sí triunfa”, pese a que las cuentas no le salen y no tendrá apoyos de otras formaciones, porque “el hecho de explicar ante el Congreso la situación que tenemos en España [...] ya es triunfar”. “Hemos venido a la política para arriesgar en la defensa de España”, ha abundado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

El político de ultraderecha ha expuesto que “levantar todos los velos y explicar todas las mentiras” del Gobierno de Pedro Sánchez es ya un logro, que “triunfar es ser valientes en la vida”, y que a eso ha venido su formación, sin hacer “cálculos electorales o de votos parlamentarios”. Cree que es “propaganda” decir que no se pueden presentar mociones “sólo” porque no dan las sumas. “El mecanismo parlamentario que hay ante una situación excepcional es precisamente una moción de censura, estás planteando la situación y estás dando una alternativa, diciendo que es posible”, añade, con lo que entiende que es “generosidad”, no diciendo que su líder, Santiago Abascal, vaya a La Moncloa, sino convocando elecciones generales.