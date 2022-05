La OTAN baraja desplegar tropas en Suecia y Finlandia mientras dure el proceso de adhesión

Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

En pleno debate sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, y las dudas sobre los meses de ratificación en los que no podría invocarse la cláusula de defensa mutua, quedando desprotegidos ante represalias de Rusia, Stoltenberg ha dicho que los aliados son “conscientes” de esta preocupación y trabajan para dar garantidas de seguridad a los dos candidatos.

En todo caso, el ex primer ministro noruego ha defendido que los aliados apuestan por un proceso rápido y ya se han comprometido a agilizar el trámite de ratificación, asegurando que “todos los miembros” de la OTAN son conscientes de “la magnitud histórica” del paso que van a dar Helsinki y Estocolmo.

Además, Stoltenberg ha destacado en la rueda de prensa que “Ucrania puede ganar esta guerra”. “La guerra de Rusia en Ucrania no está yendo como había previsto Moscú. No han conseguido tomar Kiev. Están retirándose de los alrededores de Járkov y su ofensiva en el Donbás está paralizada. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos”, ha indicado.