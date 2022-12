¿Otro Rafa Hernando?

Es un runrún que va in crescendo. El PP no consigue marcar agenda política y el asunto preocupa. Por eso Génova anda buscando la tecla para recuperar la iniciativa política, después de haber perdido fuelle en las encuestas.

Pero aun así, en los círculos populares se ha abierto el debate sobre si está funcionando o no el Comité de Dirección del partido, así como los principales portavoces en el Congreso y en el Senado.

Y es que los perfiles que tiene no terminan de funcionarle a Feijóo .

Pero eso no le ha evitado que en los círculos más conservadores se la ha criticado y con dureza. “Con Cuca Gamarra la juerga está asegurada. Hace el canelo”, dijo Federico Jiménez Losantos , en EsRadio, tras el debate presupuestario que mantuvo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De aquel cara a cara la portavoz del PP no salió precisamente bien parada. Es más, la ministra se sintió en su salsa ante una rival menos experimentada en estos debates .

En Moncloa provocó un enfado enorme la filtración por su parte de varios mensajes con Bolaños tras irse a pique el acuerdo. En ellos, el ministro aseguraba a Pons que de la reforma de la sedición no había “nada” .

No es habitual que dé la rueda de prensa de Génova, aunque últimamente se ha aireado más. Sobre todo desde la ruptura de las negociaciones con el Gobierno. En la última semana, ha sido él quien ha protagonizado las críticas del partido al ministro Marlaska por la tragedia de Melilla , incluida una rueda de prensa en la que reclamó su dimisión esta misma semana .

A esto se suma que la estrategia del PP respecto a la economía no ha funcionado como esperaban, ya que reconocen voces internas del partido que la apuesta por este asunto se basaba en un peor avance de los indicadores, más positivos de lo que imaginaban. “Dicen que la economía va mal, pero las empresas facturan más y la hostelería está llena”, indicaba un dirigente regional hace unos días.

¿Quién es Rafa Hernando?

“Hombre, señor Hernando”, dijo entre risas. No es que Sánchez se fijase en él por casualidad, fue el senador popular quien le lanzó la caña.

“Se me había olvidado que estaba usted aquí. Le digo una cosa, el señor Feijóo se puede defender solo”, le espetó el presidente al senador, que volvía a protagonizar un encontronazo en un parlamento.

Fue en verano de 2005, tras una tensa sesión de la Diputación Permanente del Congreso sobre el trágico incendio en Guadalajara en el que murieron once bomberos .

En los pasillos, Hernando, que entonces sólo era diputado, se encaró con Rubalcaba y amagó con golpearle mientras le espetaba un ”¡a mí no me dices eso!”

Otro momento que muestra su perfil agrio y duro es cuando en 2017, desde la tribuna del Congreso, se dirigió a Pablo Iglesias, entonces portavoz de Podemos en la oposición, del siguiente modo: “Hay quien dice que [en el debate] estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación”.