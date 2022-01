Pablo Casado, un cadáver necesario

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Casado, junto a los presidentes de Galicia (Nuñez Feijóo) y Madrid (Díaz Ayuso), los que "podrían enterrarlo"

“Pablo es un muerto necesario, al que el partido no va a enterrar hasta que pasen las elecciones generales. Quienes podrían enterrarlo ahora mismo, Feijóo o Ayuso, no quieren hacerlo porque no es el momento”, dice un notable del PP que sabe que quienes le dieron la oportunidad ya le han retirado la confianza.

“El mundo aznarista está fabricando su propio producto y es Isabel Díaz Ayuso. La apuesta que hicieron por Casado como mal menor ha caducado”, explica un ex alto mando de Génova, quien quita importancia a la próxima reaparición de Aznar en Valladolid, apoyando a Mañueco. Es más un formalismo que un capote a Casado. En el entorno de Génova no se fían hace tiempo del ex presidente y recuerdan ese rotundo halago de diciembre.

Viejos amigos y compañeros del actual presidente del PP coinciden en que lo que hay a su alrededor es “el erial de talento”, algo sin precedentes en el partido. Y ponen de ejemplo a Daniel Lacalle, responsable del área económica, o a Valentina Martínez Fierro al frente de Relaciones Internacionales, que hizo un papelón en el Congreso con una crítica radical del Ejecutivo en la crisis de Ucrania mientras Casado llamaba a Sánchez para expresarle su apoyo. “En este partido siempre hemos tenido figuras relevantes de la diplomacia o la economía, pero ahora no hay ni experiencia ni inteligencia”, dice resignado un diputado.