Casado, más duro que nunca

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado

Y es que esa es la ofensiva argumental que ahora traslada el PP en todos los rincones de España, empezando por el Parlamento: dimisión de Sánchez, disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones anticipadas. Los populares sueñan con eso, sabiendo que ahora las encuestas soplan a favor, pero todavía quedan dos largos para las generales. Son conscientes, admiten fuentes populares, de que el presidente no va a hacerles caso y que intentará alargar la legislatura hasta el último minuto.

Europa Press News via Getty Images Pedro Sánchez y Pablo Casado

Desde Vox y Ciudadanos se presiona al Partido Popular para otra solución: una moción de censura. Casado y los suyos se niegan, han analizado la situación fríamente y los “números no dan”. Lo repiten en público y en privado, la cuenta no sale en verde. Ir a una moción de censura para perderla no entra en los planes de Génova 13: sería volver a crear la sensación de perdedor y les ha costado mucho tiempo hasta que han logrado que la gente crea que hay posibilidades. La política son estados de ánimo.

Casado no ha logrado el efecto indulto que deseaba y ha fracasado en un intento de movilización social frente a la medida de gracia. Ha pinchado en la plaza de Colón y en la recogida de firmas, y se ha llevado una enorme decepción con el papel de los empresarios y de la Iglesia. “Soy católico y practicante, y no me identifico con la Iglesia que apoya a los indultos”, decía en una entrevista este fin de semana en La Razón.