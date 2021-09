Pablo Iglesias deja flipando a Margallo al desvelar cómo se dirige él al rey: "En mi vida"

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, ha sorprendido este lunes al desvelar que él siempre se tutea con el rey Felipe VI por expresa petición del monarca.

Iglesias lo ha explicado durante una de sus intervenciones en El Ágora de Hora 25, de la Cadena Ser, donde a partir de ahora comparte tertulia los lunes con la exvicepresidenta Carmen Calvo (PSOE) y con el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo (PP).

Al inicio del debate, el presentador, Aimar Bretos, les ha planteado si querían que les tratase de tú o de usted. Calvo ha explicado que ella tiene querencia por el “usted” e Iglesias ha aprovechado para contar una anécdota.

“Me reuní con Carmen después de la formación del Gobierno de la coalición y me dijo: ‘Vicepresidente, yo a partir de ahora te llamo vicepresidente. Y tú me llamas vicepresidenta’. Y cada vez que la veo me sale vicepresidenta”, ha recordado.

Y es ahí cuando Iglesias ha explicado que la primera vez que se reunió con Felipe VI le preguntó si prefería el “tú” o el “usted”. “Y fue muy majo y me dijo: ″No no, de tú’. Y desde eso siempre nos tratamos de tú”, ha desvelado.

Eso ha dejado muy sorprendido a Margallo, que ha reaccionado de inmediato: “Tú siempre vas tres pasos por delante. Yo en mi vida he tratado al rey de tú”. E Iglesias ha insistido de nuevo: “Yo pregunté y él me dijo de tú”.

Todo ello días después de que el exlíder de Podemos asegurase en una extensa tribuna en Ctxt.es que el actual rey dirige “una monarquía que ha dado por perdida a la España progresista y plurinacional y no ha parado de hacer gestos a la España oscura”.

“La ostentación con la que se ha presentado el traslado de la heredera al trono a un carísimo colegio privado británico es el último ejemplo”, afirmó.