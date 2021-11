Pablo Iglesias responde (y de qué forma) a las sonadas palabras de Ayuso

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, ha respondido de forma tajante a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras unas sonadas palabras que le ha dedicado este jueves a Alejandra Jacinto, diputada de la formación morada en la Asamblea y a la que ha tildado de “fracasada abogada”.

“Faltones, arrogantes, maleducados… No es solo un estilo personal sino la esencia del trumpismo ibérico. Desprecian el Derecho y la democracia”, ha escrito Iglesias en Twitter antes de añadir: “Si los jueces y las instituciones no son suyas, no les valen. Por eso llama “fracasada” a la abogada que les tumbó en los tribunales”.

La propia Jacinto ha respondido también a Ayuso a través de la red social con un mensaje que en apenas tres horas superaba ya los 9.000 ‘me gusta’.

“Supongo que lo que usted entiende como fracaso es haberle tumbado la negligente venta de vivienda pública a fondos buitre en los tribunales. Sus fracasos son nuestros derechos @IdiazAyuso”, ha escrito.