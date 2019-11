Para todo aquellos que quieran saber un poco más acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia…

No sería justo comenzar a hablar de lo que actualmente sucede en Bolivia sin mencionar lo que nos trajo hasta este punto. Sin duda todos han escuchado hablar del primer presidente indígena del mundo, quien ascendió al poder de manera democrática en 2005 con el apoyo de más del 50% del electorado, como una brisa fresca tras años de convulsión social e inestabilidad política, con una retórica distinta, con un discurso de reivindicación hacia los hasta entonces excluidos, Bolivia, convencida en su buena fe, le dio una oportunidad…

Durante la primera gestión de gobierno hizo cosas que a muchos no les gustaron, sin embargo el bien común resultado de esas gestiones era mayor, como una versión Robin Hoodesca: quitar las regalías a los ricos para redistribuirlas entre los más pobres, universalizar los servicios básicos y reivindicar lo ancestral, recobrar el orgullo de nuestras raíces y de los nuestros… todo aquello funcionó, la pobreza extrema disminuyó, las cifras macroeconómicas fueron beneficiosas (en gran parte debido a la bonanza de los precios internacionales que nos dieron los mejores años de ingresos, pero el análisis económico no es en lo que queremos enfocarnos ahora).

Tras hacer historia con programas sociales dignos de exportación (como el caso del acceso universal al agua y saneamiento, como derecho humano, entre otros), cayó en la trampa del poder; tanto así que la idea de la alternancia pareció no gustarle y, a título de mantener “el proceso de cambio” y de la “nueva Bolivia”, se creó la imagen del Caudillo con la colaboración de sus más allegados que nunca aprendieron a decirle la verdad más allá de endiosarlo y que lo convencieron de que él era el proceso de cambio, y la nueva Bolivia no sería posible sin él.

Pasó a su segundo mandato con una artimaña que daría las primeras luces de su interés de consolidarse eternamente en el poder, pues antes de finalizar el primer mandato (2008) convocó a un referéndum revocatorio, primero para demostrarnos y demostrarse que la gente lo quería, y en segundo lugar porque cuando postuló a un tercer mandato (modificó en 2008 la Constitución para aprobar dos mandos consecutivos, pero la figura de un tercero no existía), con el pretexto de que no acabó el primer mandato en su totalidad, por lo que el mismo no contaba como un primer mandato, de modo que podría presentarse al tercero a cuenta del segundo… hábil y convenientemente, adicionalmente se argumentó que se refundaba el Estado, pasando de ser “La República de Bolivia” a ser el “Estado Plurinacional de Bolivia” tras la aprobación de la nueva CPE, entonces, sería el período 2010 – 2014 como el primer período en la Nueva Bolivia, sí lo sé, enredado el asunto no?.

Tras haber ganado por tercera vez las elecciones, sin siquiera haber finalizado la primera gestión de su nuevo mandato, decidió que se postularía nuevamente. No se lo pidieron, él lo decidió y, como mencioné anteriormente, nadie en su gabinete ni círculo cercano tuvo el coraje de contradecirle. De ese modo, se preparó un referéndum de consulta, el cual resolvería si se cambiaba el artículo de la Constitución que permitía la reelección indefinida para presidente, vicepresidente y autoridades territoriales. El referéndum se llevó a cabo el 21 de febrero de 2016, dándole una victoria al NO con el 51% de los votos. El oficialismo más adelante argumentaría que el triunfo se daba por una estrecha diferencia, sin embargo previo a conocerse los resultados finales, habían salido a decir que si ganaban por un voto, ganaban, y si perdían respetarían la decisión del pueblo…