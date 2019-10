Parrillada catalana

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Un policía antidisturbios durante los enfrentamientos en Barcelona.

Nadie con un ‘pisco’ de sentido común creía en serio que los dirigentes del ‘procés’, los cabecillas de la rebelión que técnicamente desde el punto de vista jurídico fue una sedición, iban a salir absueltos o sobreseídos en el juicio del Tribunal Supremo. Lo que hicieron lo hicieron, y sin tapujos.

Los reiterados hechos que configuraron una insurrección tumultuaria, fueron anotados en actas por los taquígrafos del Parlamento regional y radiotelevisados en directo. La mejor carga de la prueba la facilitan los archivos de la ‘teuvetrés’, la radiotelevisión institucional privatizada por los separatistas.

Ahí está todo, a la vista de todos. Pero ya advirtió Quim Torra que no se admitiría otra cosa que no fuera la inocencia, y que si no era así, habría consecuencias graves.

La única discusión jurídica en realidad fue la calificación de la insurrección, si como pretendía la Fiscalía, que era una ‘rebelión’, o como planteó la Abogacía del Estado, que lo consideraba como ‘sedición’, y que fue lo elegido por los magistrados, lo que conllevaba penas sensiblemente menores, pero suficientes para hacer justicia.

Claro que sed lex dura lex, la ley es dura pero es la ley. En realidad los que ‘golpearon’ el Estatut y la Constitución, con las leyes ilegales de ‘desconexión’ de España, o la propia proclamación parlamentaria de la República Catalana, nunca creyeron que el Estado actuaría con determinación.

Las circunstancias eran aparentemente propensas, pensaban, para el desafío: el PP en el Gobierno estaba zarandeado por los casos de corrupción y a la defensiva; el liderazgo de Pedro Sánchez, que hacía poco tonteaba con la ‘plurinacionalidad’ y otras adolescencias ideológicas, no parecía que fuera compatible con medidas coercitivas como el respaldo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sin embargo Alfonso Guerra reclamaba desde hacía tiempo, una medida ciertamente excepcional para momentos excepcionales. Pero este lo era.

Cuando se activó esta ‘coerción’ para reponer la legalidad constitucional, tras la caricatura de referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre, la suerte estaba echada. El gobierno de la Nación y los partidos constitucionalistas no podían mirar para otro lado. Estaban obligados a responder. Y el mundo soberanista entró en shock. ¿No lo esperaban? Lo envolvió un gran estupor, y en algunos dirigentes un visible miedo a las consecuencias.

El presidente Carles Puigdemont se dio a la fuga en el portamaletas, muy propio, de un coche; otros, como Oriol Junqueras, optaron por quedarse y asumir las consecuencias de sus actos, confiando, eso sí, en que sus abogados y la evolución de las circunstancias políticas y la ‘presión internacional’ atenuaran las consecuencias.

Al final, ya en este mes de octubre, tras un juicio público y radioteleviso en directo, una transparencia ciento por ciento, y cierto por cierto, llegó el momento de la sentencia: La verdad es que no hubo sorpresas, y que el fallo, adoptado por unanimidad, fue lo mínimo disponible en derecho. Sedición y malversación, y penas que oscilan entre 9 y 13 años. Fue, ciertamente, la decisión más favorable para los condenados, que, encima, no cierra la puerta a la aplicación de medidas de ‘flexibilización’ y beneficios penitenciarios.

A partir del instante en que se hizo pública oficialmente la sentencia y les fue comunicada a los presos, en la mañana del pasado lunes 14 de octubre, el separatismo activó un elaborado espectáculo en espiral de rechazo, diseñado con antelación, que mezcla la ‘furia urbana’ con masas convertidas en populacho violento, con marchas pacíficas, y una huelga general que ha ido paralela a la violencia callejera de alta intensidad.