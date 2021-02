Arde el PP: Álvarez de Toledo dice que Casado "ha defraudado las esperanzas depositadas en él"

Arde el PP. El ‘sorpasso’ de Vox y la debacle electoral en Cataluña están removiendo el partido, que ve cómo se pierde el liderazgo moral en la derecha y no cuaja la estrategia de bandazos de la actual dirección de Génova 13 capitaneada por Pablo Casado.

Muy clara ha sido la exportavoz ‘popular’ en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha señalado en una entrevista en El Mundo : “Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él”.

“Hemos pasado de proclamarnos el partido de las banderas en los balcones a equiparar la bandera constitucional con la estelada, que es la bandera que se agita contra las libertades de la otra mitad. Ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español”, dice duramente la diputada.

Para añadir: “La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él”.