Patricia Conde contradice a Fernando Simón y le llueven las críticas: "Es muy egoísta por tu parte"

La presentadora Patricia Conde ha abierto un amplio debate en Instagram después de asegurar que ella utiliza mascarillas con válvula y rechazar el argumento de que ese tipo de material es egoísta, dado que únicamente protege del coronavirus a quien la lleva.

Conde contradice así lo que dijo Fernando Simón, que hace unos días subrayó que utilizar ese tipo de mascarillas “no es lo ideal”. El epidemiólogo abordó la polémica sobre el uso de mascarillas FFP2 con válvula, explicando que su problema es que “concentra el aire exhalado en un punto concreto”.

“Desde mi punto de vista, pueden ser las ‘egoístas’: yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas”, criticó.

“En un momento determinado, si no hay otra opción, vale para personas concretas, pero desde el punto de vista poblacional no es lo ideal. Me cuesta ser radical en estas cosas, una persona altamente vulnerable hay que entender que la use, pero lo ideal es la altruista”, añadió.

Ahora, Patricia Conde ha subido a Instagram varias fotos en las que aparece con una mascarilla de válvulas. “Hoy he grabado el programa con la nueva mascarilla de poliuretano en azul... pero la de doble válvula me ha robado el corazón, es segura, bonita, y se ajusta a la cabeza mediante dos tiras con velcro... (mucho más cómodo y menos molesto que las gomas en las orejas 🐘)”, comienza diciendo.