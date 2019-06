Patricia Montero reabre el debate sobre la lactancia con una explícita foto

Patricia Montero ha reabierto el debate sobre la lactancia en lugares públicos y todo aquello que la rodea, como el hecho de usar el sacaleches para poder alimentar al bebé con leche materna en biberón.

La actriz ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece con los aparatos colocados en ambos pechos. “Realidades de ser Mamá. Realidades de la lactancia materna y el bendito sacaleches”, comienza el texto que acompaña la foto.

“Aunque a mí me parezca mi mejor outfit, lamentablemente, no puedo ir por ahí con él. Y la pregunta es, ¿por qué?”, se cuestiona.

“Este chisme debería poder usarse en todos los espacios públicos, ya que me permite seguir alimentando a mi pequeña como he elegido. No significa que sea mejor que otras maneras de hacerlo, pero es la que he elegido y me encantaría que fuera normal poder preparar un biberón de leche materna en lugares públicos, para que la persona que vaya a cuidar del bebé el tiempo que no esté yo, pueda darle de comer. Sería maravilloso normalizar las distintas maneras de preparar un biberón. ¿No creéis?”, argumenta Montero.