Unas enfermeras de Madrid hacen llorar a Paz Padilla con su mensaje por lo que ha hecho durante la pandemia

Paz Padilla, humorista y presentadora de Sálvame, no ha podido contener la emoción al recibir un mensaje enviado desde el Hospital Puerta del Sur de Móstoles (Madrid) por parte de unas enfermeras que luchan día a día contra el coronavirus.

Se trata de una fotografía en la que tres sanitarias llevan escrito en sus batas un mensaje para la humorista: “Gracias, Paz Padilla”.

Porque esas batas y las mascarillas que también llevan en la imagen las ha cosido la propia Padilla para echar una mano durante la pandemia.

Ahora ha recibido este agradecimiento que le ha hecho llorar. Así lo ha explicado en su cuenta de Instagram:

“Me he emocionado mucho cuando he recibido vuestra foto. Enfermeras y enfermeros de HM puerta del sur Mostoles. Te pones a coser sin saber quien usará las batas y mascarillas, solo con la idea de ayudar en lo poquito que puedes aportar y al veros no he podido contener las lágrimas. Gracias a vuestra labor y vuestro agradecimiento, espero haber aportado un poquito de alivio a tanto sufrimiento. GRACIAS!!! A todos por arriesgaros por nosotros y salvar vidas. @mary.2502 GRACIAS!!! @proteccioncivilvilla28670 @fpclaudiogaleno”