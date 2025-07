"Hoy en flipados de Tinder...": enseña el mensaje que le han enviado y deja a cuadros 

Las conversaciones de plataformas para ligar como Tinder acostumbran a regalar de vez en cuando mensajes que son carne de retuit y de me gusta en redes sociales como X, donde los usuarios adoran este tipo de contenido.

Así lo ha vuelto a demostrar la tuitera @sandryus_97, que ha publicado un pantallazo del mensaje que había recibido de un chico con el que estaba hablando en Tinder. Su tuit en pocas horas lleva más de 28.000 reproducciones.

"Hoy en FLIPADOS DE TINDER....... Os presento a Tristán :)", ha escrito la joven usuaria, adjuntando la imagen con la conversación. En la instantánea se puede ver como ella le dejaba este primer mensaje: "Solo vengo a decir que la foto con los Pokémon es la más mejor y más realista".

Ante estas palabras, esto le respondió Tristán: "Gracias, aunque te digo algo, no me sorprende haberte llamado la atención. Cuando uno tiene claro lo que transmite es solo cuestión de tiempo de que se note (y por una vez puedo hablar de notarse sin que me miren el paquete descaradametne ajajajaj)".

Viendo que tras esta respuesta la joven no le contestaba, decidió volver a la carga con otro mensaje: "¡Buenas, buenas! ¿Qué tal está mi nueva novia?".

Además, en otro tuit ha comentado la respuesta que recibió al último mensaje que le envió. Fue la siguiente: "Te paso mi número. Me parece más sencillo para hablar que esto y sobretodo para darte las indicaciones". Tras estas palabras, según ha dicho, le ha bloqueado el perfil.