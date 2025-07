Les ponen un café muy caliente y cuando el hostelero oye lo que proponen para solucionarlo se arma el lío

Unas jóvenes argentinas han mostrado su perplejidad por lo que les ha pasado en una cafetería de España cuando les han servido un café muy caliente.

"Nos acabamos de pedir dos cafés con hielo y la situación es que pedimos otro hielo más porque está muy caliente el café... y nos acaban de cobrar 20 céntimos por el hielo", dice entre el pasmo y la risa la usuaria de TikTok @florenciarusso_.

"Nos acaban de cobrar 20 céntimos por airear un coso de hielo. O sea... de verdad... no, no puede ser. No", insisten ambas completamente sorprendidas.

El asunto ha provocado una intensísima discusión en los comentarios hasta el punto de que se acerca de las 2.000 reacciones. Muchos usuarios creen que el hostelero hizo muy bien cobrándoles ese hielo extra.

"Trabajo en hostelería y sí, hijas, el hielo cuesta dinero, el pan también las servilletas también y ponéroslo todo por delante en la mesita sin levantaros también. Valorad el trabajo de los camareros un poco. No os van a regalar nada. Después no dais ni propina!", dice una usuaria.

"¿¿Crees que hielo es gratis?? La luz que hace que el congelador esté encendido, la compra del hielo?? No sé, no pensáis las cosas", dice otro.

Pero también hay quien cree que cobrar un hielo es una cutrez. "En la vida me han cobrado por un hielo", afirma una persona. "No se debería de cobrar eso, aparte hace de que lo hacen y lo ven normal es mentira, es solo para joder a los extranjero. No os fieis de las grandes ciudades está todo preparado para estafar", advierte otra.