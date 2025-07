Mandan a un niño señalar la frase que está en pasado: parece fácil pero está trayendo mucha cola

Un ejercicio en uno de esos clásicos cuadernos de repaso de verano para niños está provocando un enorme debate, a pesar de que a priori parece de lo más sencillo.

"Haciendo con mi hijo el cuaderno de repaso para el verano que le mandaron en el cole, me encuentro con esto. ¿Tan difícil es revisar lo que se manda?", se pregunta el usuario de Threads agustin.raposo.

En el enunciado se puede leer: "Señala la frase que se encuentre en pasado". Y hay tres opciones: "Juana tuvo mucha suerte en los exámenes", "Juana tendrá un bebé" y "Juana se cayó en el colegio".

"En este ejercicio, o redactas bien el enunciado, 'señala las frases que se encuentren en pasado', o revisas las frases que aparecen como opción. Eso, o enseñar al maestro que el Pretérito Imperfecto y el Pretérito Perfecto Simple son los dos tiempos de pasado. Qué cruz", añade el usuario.

El asunto ha provocado decenas de respuestas. Por ejemplo, un usuario señala: "Soy maestra, y sí, son errores garrafales para un libro de ejercicios dirigido a niños de primaria.... Lo primero, son oraciones puesto que llevan verbo y tienen sentido propio. Las frases no llevan verbo y no tienen sentido propio. Lo segundo, indica una única respuesta como verdadera, si no estaría en plural para señalar que puede haber varias opciones".

"Mira, no debería llegar a un estudiante un ejercicio que genere dudas. Sin embargo, creo que no se debe a que el/la docente no sepa. Es probable que ese material no sea propio y que no lo haya revisado con prolijidad. Los tiempos en docencia son limitados y, a veces, se pasan por alto algunas cosas por priorizar otras. ¿Está bien? No, pero es una situación difícil", apunta otro.